Российским дачникам приготовили новый штраф

Российские дачники должны тщательно соблюдать противопожарные нормы, иначе им грозит штраф. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, ужесточаются правила разжигания костров на дачах. Отныне для этого необходимо иметь бочку и сжигать в ней разрешается только сучья, остатки травы. Сжигание мусора категорически запрещено.

Чаплин отметил в эфире радио «Говорит Москва», что за нарушение могут взыскать пять тысяч рублей.

Ограничение не касается костров для пикника, но жечь их можно только на расстоянии не менее пяти метров от дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что жарить шашлыки россиянам можно, но только в печи или на мангале, которые стоят вдали от деревьев и строений.