Дачникам напомнили о введении новых штрафов

Жители СНТ должны тщательно соблюдать противопожарные нормы, иначе им грозит штраф.

Юрист рассказал о новых штрафах, которые ввели в 2021 году для российских дачников. Об этом пишет агентство «Прайм». Жителям СНТ нужно тщательно следить за соблюдением противопожарных норм. Так, нельзя жечь костер на участке, если скорость ветра более 10 метров в секунду. Яма для костра должна быть в диаметре менее одного метра, а ее глубина должна составлять минимум 30 сантиметров. Эксперт отметил, что дачникам запретили жечь траву, ветки и сено на участке, за это можно получить штраф в размере до четырех тысяч рублей.

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