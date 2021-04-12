Дрозденко поздравил жителей области с Днем Космонавтики

Дрозденко поздравил жителей области с Днем Космонавтики
Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем космонавтики. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сегодня, 12 апреля, отмечается 60-летие с момента первого полета человека в космос. Жителей Ленобласти с Днем космонавтики поздравил губернатор Александр Дрозденко.

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. На корабле «Восток» он находился в космосе в течение 108 минут.

Александр Дрозденко заявил, что с именем Гагарина у миллионов россиян связаны особые чувства. По его словам, в первую очередь, это гордость за нашу Родину и людей, способных на такие гигантские свершения.

В наши дни 47 регион активно участвует в космических исследованиях. Губернатор подчеркнул, что Ленобласть гордится уникальным радиотелескопом нового поколения РТ-13. Научные сотрудники из Гатчины и Соснового Бора проводят исследования в области космонавтики. Кроме того, Ленобласть является единственными в мире поставщиком молочной продукции для космонавтов.

«В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою жизнь с космической отраслью, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности! С праздником, с Днём космонавтики!», — заключил глава региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рогозин заявил, что космическая отрасль России стоит на пороге важных изменений.

александр дрозденко день космонавтики ленобласть поздравление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел
Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»
В Москве застрелили петербургского авторитета Альберта Рыжего
«Невская мануфактура» в огне: фоторепортаж Gazeta.SPb о борьбе с ...
К тушению пожара на «Невской мануфактуре» привлекли вертолет
В Петербурге прорвало трубу на Савушкина: в образовавшуюся яму угодили три ...
В Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» возбудили уголовное дело
Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года