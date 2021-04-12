Дрозденко поздравил жителей области с Днем Космонавтики

Сегодня, 12 апреля, отмечается 60-летие с момента первого полета человека в космос. Жителей Ленобласти с Днем космонавтики поздравил губернатор Александр Дрозденко.

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. На корабле «Восток» он находился в космосе в течение 108 минут.

Александр Дрозденко заявил, что с именем Гагарина у миллионов россиян связаны особые чувства. По его словам, в первую очередь, это гордость за нашу Родину и людей, способных на такие гигантские свершения.

В наши дни 47 регион активно участвует в космических исследованиях. Губернатор подчеркнул, что Ленобласть гордится уникальным радиотелескопом нового поколения РТ-13. Научные сотрудники из Гатчины и Соснового Бора проводят исследования в области космонавтики. Кроме того, Ленобласть является единственными в мире поставщиком молочной продукции для космонавтов.

«В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою жизнь с космической отраслью, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности! С праздником, с Днём космонавтики!», — заключил глава региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рогозин заявил, что космическая отрасль России стоит на пороге важных изменений.