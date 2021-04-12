Рогозин заявил, что космическая отрасль России стоит на пороге важных изменений

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о грядущих важных изменениях в российской космической отрасли.

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. На корабле «Восток» он находился в космосе в течение 108 минут.

По словам Рогозина, в год 60-летия первого полета человека в космос Россия не только отмечает праздник, но и вспоминает прошлое, а также строит планы на будущее. Космической отрасли предстоит перейти на новую ракетно-космическую технику, а также начать лунные исследования сначала автоматами, а после космонавтами.

Глава «Роскосмоса» отметил, что Россия будет развивать международное сотрудничество в освоении космоса. Рогозин также поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики и подчеркнул, что успех не всегда зависит от обстоятельств. Он напомнил, что незадолго до полета Гагарина в мире закончилась война, однако стране все равно удалось первой вырваться в космос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ракета «Союз» вывела космический корабль «Ю.А. Гагарин» на орбиту.