Ракета «Союз» вывела космический корабль «Ю.А. Гагарин» на орбиту

Ракета &#171;Союз&#187; вывела космический корабль &#171;Ю.А. Гагарин&#187; на орбиту
Пуск ракеты был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Фото: Роскосмос

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», получившим название в честь первого космонавта земли «Ю.А. Гагарин».

Пуск был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Как сообщает «Роскосмос», ракета стартовала с площадки Байконура в 10:42 по московскому времени. Спустя три минуты космический корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя и был выведен на орбиту.

В настоящее время корабль продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением российских космонавтов. На борту три члена экипажа длительной экспедиции МКС-65. В 14.07 мск запланирована стыковка с модулем МКС «Рассвет».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ко Дню космонавтики на Дворцовом мосту будут транслировать портрет Юрия Гагарина. На мосту создадут лазерную проекцию портрета Юрия Гагарина, с его знаменитой фразой «Поехали!».

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