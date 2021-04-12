В День космонавтики на Дворцовом мосту показали портрет Гагарина

Развод Дворцового моста в ночь на 12 апреля стал частью празднования 60-летия первого полета человека в космос. Мост поднялся под музыку Андрея Петрова, а на одной стороне показали Юрия Гагарина.

В лазерном шоу показали запуск «Востока-1» и конструктора Сергея Королева, благодаря которому получилось отправить человека в космос. Мост развели под музыку А. Петрова из фильма «Укрощение огня».

На Дворцовой собралось много людей, и все они дружно кричали «Поехали!».

Развод моста с Гагариным стала первой разводом Дворцового моста в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко поздравил жителей области с Днем Космонавтики. Александр Дрозденко заявил, что с именем Гагарина у миллионов россиян связаны особые чувства. По его словам, в первую очередь, это гордость за нашу Родину.