Каршеринг влетел в припаркованную «Ауди» на набережной Фонтанки

Сегодня, 12 апреля, водитель каршеринга устроил с припаркованным автомобилем в центре Петербурга.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все случилось минувшей ночью рядом с домом №39 по набережной реки Фонтанки. Водитель каршеринга, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль марки «Ауди. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, каршеринг помял заднюю часть иномарки, а после проехал несколько метров и остановился на обочине.

На месте происшествия работают спасатели. По сообщениям очевидцев, в аварии никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три человека пострадали в ДТП Кантемировской. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.