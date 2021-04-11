Три человека пострадали в ДТП Кантемировской

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. По факту аварии начата проверка.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, в 18:20 по Кантемировской улице. 27-летний мужчина, управляя Volkswagen Polo, при повороте налево столкнулся с Citroen Berlingo», кторым управлял 56-летний мужчина. После Citroen сбил двух пешеходов, стоявших на разделительном островке.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали водителя Citroen и 25-летнего пешехода. 24-летнюю женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил светофор и девушку на Кантемировской улице. По словам очевидцев, от удара горожанка подлетела в воздух, после чего оказалась на проезжей части.