Три человека пострадали в ДТП Кантемировской

Три человека пострадали в ДТП Кантемировской
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. По факту аварии начата проверка.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, в 18:20 по Кантемировской улице. 27-летний мужчина, управляя Volkswagen Polo, при повороте налево столкнулся с Citroen Berlingo», кторым управлял 56-летний мужчина. После Citroen сбил двух пешеходов, стоявших на разделительном островке.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали водителя Citroen и 25-летнего пешехода. 24-летнюю женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил светофор и девушку на Кантемировской улице. По словам очевидцев, от удара горожанка подлетела в воздух, после чего оказалась на проезжей части.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге арестовали мужчину, устроившего стрельбу по дороге на свадьбу
Три человека пострадали в ДТП Кантемировской
Более 316 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса
Авария на теплосетях оставила часть жителей Коммунара воды и света
Песков заявил, что Россия пока не вышла из ковидного кризиса
Пожар в «двушке» на Замшина тушили 16 спасателей
В понедельник в Петербурге будет летняя погода
Прохожие заметили полыхающий грузовик на парковке «Ленты» в ...