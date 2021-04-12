Заболеваемость упала на 40%, а прививку сделали 316 тысяч человек: новое о COVID-19 в Петербурге

Новая коронавирусная инфекция в Петербурге отступает – заболеваемость идет на спад. Ограничительные меры, впрочем, пока никто не отменял. Горожан по-прежнему призывают использовать средства индивидуальной защиты и проходить вакцинацию.

В Петербурге получили ободряющие цифры – за неделю число случаев заболевания коронавирусом уменьшилось более, чем на 40%. По сравнению с прошлым воскресеньем этот показатель снизился с 272 до 162.

Отметим, что в настоящее время в городе для пациентов с COVID-19 развернуто больше пяти тысяч коек. Пока из них свободно более 18%.

При этом в городе 176 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Подсчитано, что среди тех, кто нуждался в госпитализации, 26% находятся в тяжелом состоянии.

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению инфекции, за последнюю неделю также на 4,37% снизилось число госпитализаций взрослых пациентов. Еще на 2,81% сократилось число активных больных.

Специалисты продолжают напоминать горожанам, что решающую роль в борьбе с новой инфекцией играет массовая вакцинация.

Как писала Gazeta.SPb, с начала прививочной кампании в Петербурге цикл вакцинации от коронавируса завершило более 316 тысяч человек. Хотя бы одну прививку сделали 454 890 человек. Пока в городских больницах не израсходовали еще 78 122 комплекта вакцин.

Напомним, что в Петербурге горожан вакцинируют двумя препаратами – «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, в какие пункты поступила вторая вакцина и кому лучше воздержаться от прививки.