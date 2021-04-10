В Петербурге 26% коронавирусных больных в больницах находятся в тяжелом состоянии

176 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге свободны 20% коек, подготовленных для коронавирусных пациентов. Всего их развернуто в городе более 5,2 тысяч. Известно, что среди тех, кто нуждался в госпитализации, 26% находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете сегодня, 10 апреля.

К аппаратам ИВЛ тем временем подключены 176 человек. Эксперты отмечают снижение числа активных больных за неделю почти на 3%. Напоминаем, что предотвратить распространение коронавируса возможно благодаря массовой вакцинации. Власти надеются, что горожане будут активнее прививаться – недавно в Петербург привези 38 тысяч комплектов вакцины «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пока что не сделал вторую прививку от коронавируса.