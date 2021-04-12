В Петербурге открыли дело после стрельбы в школе на Орджоникидзе

В Петербурге открыли дело после стрельбы в школе на Орджоникидзе
Ученик девятого класса открыл стрельбу в школе. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Школьник подписал обязательство о явке после стрельбы в сторону учеников в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, следственные органы открыли уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы в школе на улице Орджоникидзе. Открывший огонь из пневматического пистолета ученик самостоятельно явился в полицию. Спустя некоторое время его отпустили под обязательство о явке.

Инцидент произошел утром 10 апреля. Девятиклассник пришел в школу с пистолетом и открыл стрельбу по ученикам в школьной раздевалке. Он выстрелил несколько раз. К счастью, никто из детей не пострадал. Полицию вызвала преподавательница.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток, который принес пистолет в школу, поделился своей версией случившегося. Молодой человек рассказал, что одноклассники хотели посмотреть на пистолет.

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