Егерь нашел труп без кистей рук в лесу под Петербургом

Труп лежал на земле в лесном массиве. Фото: unsplash

Труп лежал на земле в лесном массиве. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители выясняют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины, тело которого нашли в лесном массиве.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп мужчины был найден егерем в лесном массиве Невского лесопарка. Это произошло 11 апреля около восьми часов вечера. Лесной работник сразу сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка подтвердили информацию. На земле лежал трум 33-летнего петербуржца с множественными ссадинами на лице. У него не было правой кисти руки и частично отсутствовала левая.

На месте работали следователи и полиция. Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.

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