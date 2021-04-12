Егерь нашел труп без кистей рук в лесу под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители выясняют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины, тело которого нашли в лесном массиве.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп мужчины был найден егерем в лесном массиве Невского лесопарка. Это произошло 11 апреля около восьми часов вечера. Лесной работник сразу сообщил об этом в полицию.
Прибывшие на место стражи порядка подтвердили информацию. На земле лежал трум 33-летнего петербуржца с множественными ссадинами на лице. У него не было правой кисти руки и частично отсутствовала левая.
На месте работали следователи и полиция. Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.
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