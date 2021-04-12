Беременная женщина получила ножом в живот в Петербурге

Накануне бригада скорой помощи доставила в больницу раненую ножом женщину, которая находится на 17-й неделе беременности.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось вечером 12 апреля на Дачном проспекте, 35-36. Сотрудники городской больницы №26 уведомили полицию о госпитализации 30-летней гражданки Узбекистана.

Полицейские установили, что женщину ударили ножом в живот в парадной ее дома. Ей диагностировали колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Позже выяснилось, что потерпевшая вынашивает ребенка. Она находится на 17-й неделе беременности. Выжил ли ребенок — не уточняется.

Личность преступника пока не установлена, это предстоит выяснить полиции. Проводится проверка. На месте преступления изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и три куртки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что младенца госпитализировали с тяжелыми ожогами на Краснопутиловской.