Младенца госпитализировали с тяжелыми ожогами на Краснопутиловской

Девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Фото: pixabay

Девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Фото: pixabay

Полиция проводит проверку после госпитализации девятимесячной девочки с серьезными ожогами тела в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 11 апреля в полицию поступило сообщение из детской больницы о госпитализации младенца. Девочку на скорой помощи доставили в медучреждение из квартиры на Краснопутиловской улице. Врачи диагностировали тяжелые термические ожоги правой руки, туловища и ноги.

Стражи порядка выяснили, что малышка опрокинулся на себя чайник с кипятком. Это случилось около 12 часов 30 минут.

В полиции отметили, что семья потерпевшей полная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов. На уровне 15-18 этажей утеплитель внутри вентилируемого фасада начал тлеть. В результате пламя охватило площадь в 30 квадратных метров.