В Пушкине мужчина с пневматом угрожал застрелить детей

В Пушкинском районе задержали местного жителя, открывшего стрельбу со своего балкона. Он выкрикивал угрозы выстрелить в мать с детьми.

По информации главного управления МВД по Петербургу, это произошло накануне около 21:30. Жительница Пушкина вызвала полицию к дому на Галицкой улице. Она сообщила, что неизвестный с балкона грозился выстрелить в нее и детей. После этого раздались звуки выстрелов. Все живы, никто не пострадал.

Прибывшие сотрудники полиции быстро нашли и задержали хулигана. Выяснилось, что после угроз мужчина начал стрелять из пневматического пистолета в воздух.

Оружие отобрали, а самого гражданина отправили на медосвидетельствование, а после задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли дело после стрельбы в школе на Орджоникидзе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.