В Петербурге студент-двоечник не добился справедливости в суде

Студент пытался доказать, что ему оказали услуги ненадлежащего качества и хотел получить компенсацию.

Московский районный суд постановил, что претензии горожанина к Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения необоснованными. Таким образом, ему не выплатят компенсацию, о чем 12 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что студент получил двойку, после чего был отчислен – вместо диплома он получил справку, в которой были указаны пройденные дисциплины и пройденные практики. Студент уверяет, что многие данные были ложными и в перечне были указаны предметы, которых на самом деле не было. Он также заявил, что ему не вернули магистерскую диссертацию.

Студент посчитал, что ему оказали услуги ненадлежащего качества и требовал вернуть 100 тысяч рублей за обучение и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд постановил, что оценка «неудовлетворительно» не говорит о ненадлежащем качестве образовательной программы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский студент пытался через суд оспорить видеоосмотр комнат.