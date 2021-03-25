Петербургский студент пытался через суд оспорить видеоосмотр комнат

Петербургский студент пытался через суд оспорить видеоосмотр комнат
Студент в суде отмечал, что данная меры нарушает законодательство РФ. Фото: Pixabay

Студент Политехнического университета Петра Великого пытался через суд признать незаконным видеоосмотр комнат перед сдачей онлайн-экзамена.

Ранее вуз выпустил приказ, который дает право преподавателю осматривать по видеосвязи помещения, в которых студенты будут сдавать экзамены. Меру ввели для того, чтобы учащиеся не списывали во время экзамена, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Студент в суде отмечал, что данная меры нарушает законодательство РФ о принципах неприкосновенности жилища и частной жизни. Представительница вуза в свою очередь заявила, что документ был принят в соответствии с приказом Минобразования и соответствовал эпидемиологической ситуации.

Калининский районный суд отказал студенту, после чего тот пошел оспаривать решение в Санкт-Петербургский городской суд, но опять остался ни с чем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студенты медицинских вузов Петербурга, лечившие больных с COVID-19, вернулись к обучению.

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