Петербургский студент пытался через суд оспорить видеоосмотр комнат

Студент Политехнического университета Петра Великого пытался через суд признать незаконным видеоосмотр комнат перед сдачей онлайн-экзамена.

Ранее вуз выпустил приказ, который дает право преподавателю осматривать по видеосвязи помещения, в которых студенты будут сдавать экзамены. Меру ввели для того, чтобы учащиеся не списывали во время экзамена, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Студент в суде отмечал, что данная меры нарушает законодательство РФ о принципах неприкосновенности жилища и частной жизни. Представительница вуза в свою очередь заявила, что документ был принят в соответствии с приказом Минобразования и соответствовал эпидемиологической ситуации.

Калининский районный суд отказал студенту, после чего тот пошел оспаривать решение в Санкт-Петербургский городской суд, но опять остался ни с чем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студенты медицинских вузов Петербурга, лечившие больных с COVID-19, вернулись к обучению.