На территории «Невской мануфактуры» могут сгореть машины «Яндекс. Драйва»

Сотрудники компании хотели вывезти автомобили, но спасатели не пускают их к ним.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, произошел крупный пожар на территории «Невской мануфактуры» — там загорелось сначала одно здание, затем второе. Сейчас огонь пытаются потушить более 200 спасателей, есть погибший и пострадавшие.

Как стало известно Gazeta.SPb, на территории горящего завода находятся машины «Яндекс. Драйв». Сотрудники каршеринга хотели спасти их, но спасатели не пускают их на территорию, так как это опасно. Таким образом, загореться могут еще и автомобили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные будут тушить «Невскую мануфактуру» с улицы: находиться в здании опасно. Здание начинает постепенно разрушаться – есть угроза обрушения.