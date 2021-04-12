Спасатели понижают ранги пожара в «Невской мануфактуре»

Спасатели в 23:05 начали постепенно снижать ранги пожара, который произошел в понедельник, 12 апреля в здании Невской мануфактуры в Петербурге.

До этого пожару был присвоен максимальный, 5-ый номер сложности.

Сейчас в здании происходит тление в завалах на площади 1000 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали. Пожар унес жизнь одного человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.