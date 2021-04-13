Netflix заказал экранизацию «Анны Карениной» у российских продюсеров

Американский стриминг-сервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. Первым проектом станет современная версия «Анны Карениной».

На данный момент заключен контракт на съемки современной версии романа Льва Толстого. Производством сериала займется студия 1-2-3 Production, которая входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Версия шоу будет современной.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, также Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими киностудиями. Эксперты уверены, что новые российские сериалы от Netflix создадут дополнительную конкуренцию на кинорынке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix приобрел права на показ фильма «Серебряные коньки»