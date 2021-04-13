Netflix заказал экранизацию «Анны Карениной» у российских продюсеров

Netflix заказал экранизацию &#171;Анны Карениной&#187; у российских продюсеров
Запланированы съёмки «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Фото: кадр из фильма "Анна Каренина"

Американский стриминг-сервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. Первым проектом станет современная версия «Анны Карениной».

На данный момент заключен контракт на съемки современной версии романа Льва Толстого. Производством сериала займется студия 1-2-3 Production, которая входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Версия шоу будет современной.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, также Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими киностудиями. Эксперты уверены, что новые российские сериалы от Netflix создадут дополнительную конкуренцию на кинорынке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix приобрел права на показ фильма «Серебряные коньки»

Netflix анна каренина сериал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утренние пробки в Петербурге вырастут до 6 баллов 13 апреля
Во вторник в Петербурге будет дождливо, но тепло
В мире за сутки выявили более 675 тысяч инфицированных COVID
На место пожара на Невской мануфактуре выехала группа центрального аппарата МЧС
Netflix заказал экранизацию «Анны Карениной» у российских продюсеров
Граждан России не будут эвакуировать из Танзании и Турции
Автомобилист сбил ребенка на самокате во Фрунзенском районе
Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2»