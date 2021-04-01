Netflix приобрел права на показ фильма «Серебряные коньки»

Netflix приобрел права на показ фильма &#171;Серебряные коньки&#187;
Съёмки фильма проходили в Петербурге и Ленобласти – Кронштадте, Гатчине и Всеволожске. Фото: кадр из трейлера к фильму "Серебряные коньки" на YouTube/Central Partnership

Популярный американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российской исторической драмы «Серебряные коньки» Михаила Локшина, съемки которой проходили в Петербурге и Ленобласти.

О том, что картину купил Netflix, рассказал продюсер киноленты Рафаел Минасбекян во вторник, 30 марта, на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. «Серебряные коньки» завоевали эту награду в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».

Продюсер отметил, что главные роли в драме, как и режиссерское кресло, отдали дебютантам, что было очень рискованно, — и риск полностью оправдался.

«Серебряные коньки» будут первой российской лентой, показанной под брендом Netflix Originals. Фильм переведут на несколько десятков языков. Сколько компания заплатила за авторские права, остается в тайне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Урале хотят снять фильм о голоде в СССР в 1930-х годах.

Netflix кино серебряные коньки


 

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