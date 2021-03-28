На Урале снимут фильм про голод в Советском Союзе в 1932-1933 годах

Режиссер Татьяна Сорокина, публицист Александр Архангельский и журналист Максим Курников на данный момент снимают фильм о нелегком периоде для Советского Союза в 1932-1933 годах, когда в стране был голод. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

В центре сюжета госчиновник Александр Сухарев, который занимается отбором проб зерна из вагонов и определяет их показатели.

Хваткий чиновник быстро смекнул, что на пробы можно отбирать большее количество зерна, чем полагается.

Население Советского Союза голодало, а у чиновника в это время были «излишки» зерна, которое он продавал за большие деньги.

Интересно, что немного позднее в Сухареве “проснулась совесть”. Тогда он стал оказывать финансовую помощь своей родной деревни.

Сухарев высылал настолько большие деньги, что власти сразу что-то заподозрили и задержали чиновника.

Однако чиновника арестовали не небольшой срок и выпустили по амнистии.

Напомним, что в тот год от голода умерли миллионы советских граждан.

А в учебниках почти не упоминается об этом периоде и даже фильмов об этом времени в истории нашей страны очень мало. В связи с этим авторы фильма уверены, что документальное кино будет встречено с интересом.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что американская киностудия анонсировала новый фильм об Эйс Вентуре.