Американская киностудия анонсировала новый фильм об Эйс Вентуре

У фильма об Эйс Вентуре будет продолжение. Фото: фильм Эйс Вентура 2: Розыск домашних животных (1993)

У фильма об Эйс Вентуре будет продолжение. Фото: фильм Эйс Вентура 2: Розыск домашних животных (1993)

Американская киностудия Morgan Creek объявила о выходе продолжения серии фильмов о частном детективе Эйсе Вентуре. Об этом сообщает Park Circus.

На сегодняшний день неизвестны сюжетные детали третьего фильма, а также станет ли фильм продолжением первых двух картин.

В Morgan Creek отмечается, что над сценарием фильма работает группа специалистов, которая уже взаимодействовала с актером Джимом Керри в другой кинокартине.

Напомним, что первый фильм «Эйс Вентура: розыск домашних животных» вышел в 1993 году.

Через два года на экранах появился «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа». После этого в 2009 году был выпущен спин-офф «Эйс Вентура-младший», но Джим Керри не принимал участия в картине.

Представители киностудии на своей странице в Facebook заявили, что возвращения Эйса Вентуры на большой экран хотят около трех млн поклонников, они призывали снять продолжение истории о детективе.

Руководство Morgan Creek рассказало, что во время карантина зрители с радостью пересмотрели фильмы с участием любимых персонажей. Вот и »Эйс Вентура» увидит новый день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 63-летняя американская актриса и продюсер Шэрон Стоун спустя почти 30 лет после выхода картины призналась, что ее обманули при съемках той самой знаменитой сцены фильма Пола Верховена 1992-го года «Основной инстинкт».