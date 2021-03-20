Актриса Шэрон Стоун призналась, что после того, как увидела ту самую сцену фильма «Основной инстинкт» связалась с адвокатом

63-летняя американская актриса и продюсер Шэрон Стоун спустя почти 30 лет после выхода картины призналась, что ее обманули при съемках той самой знаменитой сцены фильма Пола Верховена 1992-го года «Основной инстинкт».

Актриса заявила, что ее обманом вынудили сняться в сцене, когда ее героиня была без нижнего белья.

По сюжету героиня Стоун, писательница Кэтрин, сидит на допросе без нижнего белья и перекидывает ногу на ногу.

Актриса призналась, что члены съемочной группы просили ее раздеться. Они утверждали, что в кадре будет казаться, что на ней есть белье.

Однако актриса отсмотрела отснятый материала и поняла, что съемочная группа слукавила.

Стоун разозлилась и ударила режиссера Пола Верховена по лицу, после чего связалась со своим адвокатом, который убедил ее, что у авторов кино не получится выпустить фильм и есть возможность добиться судебного запрета.

А потом актриса вспомнила как тяжело ей далась эта роль и согласилась, чтобы сцена была оставлена в том виде, в котором ее сняли.

Напомним , что за роль в «Основном инстинкте» Шэрон Стоун получила Золотой глобус за «Лучшую женскую роль».

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что Американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар». Российская картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошла в категорию «Лучший фильм на иностранном» языке.