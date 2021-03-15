Американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар»

Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на премию «Оскар». Российская картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошла в категорию «Лучший фильм на иностранном» языке.

Как сообщает РИА «Новости», больше всего номинаций в ключевых категориях у картин «Земля кочевников», «Манк», «Минари», «Отец».

В категории «Лучший фильм» представлены картины «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк». В число претендентов также вошли «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

Хлои Чжао и Эмиральд Феннел номинированы на «Оскар» за лучшую режиссуру («Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды», соответственно). В этой же категории представлены датский режиссер Томас Винтерберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк») и американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун («Минари»).

За звание лучшего актера повоюют Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»). А также Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

В номинации «Лучшая актриса второго плана» значатся Оливия Колман («Отец»), Мария Бакалова («Борат 2»), Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»), Аманда Сейфрид («Манк»), Юн Ё-джон («Минари»).

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»), Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»), Пол Раджи («Звук металла»), Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами») могут стать «Лучшим актером второго плана».

Картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины представлены в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это работы «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госян, «Коллектив» Александра Нанэу, драма «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич.

Американская киноакадемия в категории «Лучший анимационный фильм» отметила проекты «Душа», «Путешествие на Луну», «Вперед», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках».

Напомним, 93-я церемония вручения награды «Оскар» состоится 25 апреля.