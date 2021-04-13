На место пожара на Невской мануфактуре выехала группа центрального аппарата МЧС

На место пожара на Невской мануфактуре выехала группа центрального аппарата МЧС
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сотрудники центрального аппарата МЧС РФ отправились в Петербург с целью оказать помощь спасателям, которые тушили полыхающее здание Невской мануфактуры.

Оперативную группу в Северную столицу направил министр МЧС России Евгений Зиничев. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы ведомства, сотрудники выехали для оказания организационно-методической и практической помощи.

Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали, один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы приносили воду и еду обессилившим на Невской мануфактуре спасателям.

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