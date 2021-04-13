На место пожара на Невской мануфактуре выехала группа центрального аппарата МЧС

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сотрудники центрального аппарата МЧС РФ отправились в Петербург с целью оказать помощь спасателям, которые тушили полыхающее здание Невской мануфактуры.

Оперативную группу в Северную столицу направил министр МЧС России Евгений Зиничев. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы ведомства, сотрудники выехали для оказания организационно-методической и практической помощи.

Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали, один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы приносили воду и еду обессилившим на Невской мануфактуре спасателям.