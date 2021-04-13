В Петербурге горящий возле «Невской мануфактуры» хостел удалось потушить

В Петербурге горящий возле «Невской мануфактуры» хостел удалось потушить
Пожар в хостеле рядом удалось потушить. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге сильный пожар на фабрике «Невской мануфактуры» из-за сильного ветра вчера перешел на хостел «Мэрибэль», который располагался рядом. Об этом сообщает «78.ru».

Вчера, рядом стоящее здание по адресу улица Тельмана дом 8 тоже загорелось. Сообщалось, что там горела кровля на площади 50 квадратных метров. Из «Мэрибэль» эвакуировали 50 человек.

Однако к утру, 13 апреля пожар в хостеле близ фабрики «Невская мануфактура» удалось потушить.

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана.

Работы по ликвидации пожара в «Невской мануфактуре» длятся уже почти сутки. Ранее сообщалось, что пожар был локализован, но в здании продолжается тление завалов. В результате пожара пострадали три человека. Погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские спасли мужчин, тонущих в воде. «Пловцы» незадолго до инцидента употребляли алкоголь.

невская мануфактура новости СПб пожар потушили пожар хостел


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ограничение авиасообщения с Турцией и опасная вакцина: новое о COVID-19 в ...
Задержан петербуржец, похитивший иномарку во Всеволожском районе
Во Фрунзенском районе женщина представилась инженером дома и потребовала с ...
В Петербурге аноним «заминировал» здание городского суда
«Невская мануфактура» продолжает тлеть: что известно о крупнейшем пожаре за ...
Житель Пушкина с балкона угрожал прохожим расстрелом
В Петербурге задержали двоих мужчин, устроивших разбой в Красносельском районе
Прокуратура начала проверку после провала трех авто в яму с кипятком на Савушкина