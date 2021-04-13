Во Фрунзенском районе женщина представилась инженером дома и потребовала с пенсионера сдать 100 тыс. рублей на ремонт

В Петербурге во Фрунзенском районе к 84-летнему пенсионеру пришла неизвестная женщина, которая представилась инженером дома и сообщила, что для замены электропроводки в доме необходимо сдать 100 тыс. рублей. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

Стало известно, что 12 апреля к пожилому человеку пришла мошенница, которая заявила, что она работник дома и на электропроводку следует сдать 100 тыс. рублей.

При этом, пожилой мужчина отдал ей только 53 тыс. рублей. После того, как «инженер» завладела деньгами, она ушла в неизвестном направлении. На место происшествия прибыла полиция.

Мужчина рассказал, что женщине, которая обманула его, было около 25-27 лет, она была славянской внешности, среднего телосложения и ростом примерно 160-165 сантиметров.

Правоохранительные органы изъяли следы рук, обуви и биоматериалы. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Красносельском районе на улице Добровольцев полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбое.