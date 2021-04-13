Задержан петербуржец, похитивший иномарку во Всеволожском районе

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый петербуржец. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый петербуржец. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении иномарки во Всеволожском районе Ленобласти. Злоумышленнику приглянулась машина за 1,8 млн рублей.

Инцидент произошел 13 марта. Тогда в отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Мурино. Она рассказала, что за ночь от дома 11 по Петровскому бульвару неизвестный похитил ее KIA Sorento 2018 года выпуска. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 12 апреля в СНТ «Грузино-4» Всеволожского района правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 42-летний ранее судимый петербуржец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали тракториста, который вместе с приятелем похитил иномарку на Софийской улице.