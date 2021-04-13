В Петербурге по делу о пожаре задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель

В Петербурге по делу о пожаре задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель
Задержаны двое по делу о пожаре на фабрике. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

По делу о пожаре в здании «Невской Мануфактуре» задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура», а также его заместитель. Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана.

Работы по ликвидации пожара в «Невской мануфактуре» длятся уже почти сутки. Ранее сообщалось, что пожар был локализован, но в здании продолжается тление завалов. В результате пожара пострадали шесть человек. Погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении иномарки во Всеволожском районе Ленобласти. Злоумышленнику приглянулась машина за 1,8 млн рублей.

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