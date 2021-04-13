Пожар в доме под Выборгом унес жизнь пятилетнего ребенка

В Ленинградской области в Выборгском районе в частном доме случился пожар, в результате которого погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает «78.ru».
Вчера, 12 апреля в полицию заявили о том, что в Садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба» произошел пожар.
Оказалось, что чрезвычайное происшествие произошло в частном деревянном доме на улице 5-я Дружная.
По некоторым данным, в одноэтажке возгорание произошло в связи с замыканием неисправного обогревателя.
Из дома, в котором случился сильный пожар, госпитализировали двоих. Пострадавшими оказались женщина и пятилетняя девочка, которая через некоторое время скончалась.
Сообщается, что следственный отдел Выборга возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники центрального аппарата МЧС РФ отправились в Петербург с целью оказать помощь спасателям, которые тушили полыхающее здание Невской мануфактуры.