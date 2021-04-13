Пожар в доме под Выборгом унес жизнь пятилетнего ребенка

Пожар в доме под Выборгом унес жизнь пятилетнего ребенка
В пожаре погибла пятилетняя девочка. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Ленинградской области в Выборгском районе в частном доме случился пожар, в результате которого погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщает «78.ru».

Вчера, 12 апреля в полицию заявили о том, что в Садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба» произошел пожар.

Оказалось, что чрезвычайное происшествие произошло в частном деревянном доме на улице 5-я Дружная.

По некоторым данным, в одноэтажке возгорание произошло в связи с замыканием неисправного обогревателя.

Из дома, в котором случился сильный пожар, госпитализировали двоих. Пострадавшими оказались женщина и пятилетняя девочка, которая через некоторое время скончалась.

Сообщается, что следственный отдел Выборга возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники центрального аппарата МЧС РФ отправились в Петербург с целью оказать помощь спасателям, которые тушили полыхающее здание Невской мануфактуры.

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