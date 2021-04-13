Рынок труда в Петербурге прибавил 21% вакантных мест

Рынок труда в Петербурге прибавил 21% вакантных мест
Как менялся рынок труда в Петербурге в марте. Фото: pixabay

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru установили, как менялся рынок труда в городе на Неве в первый весенний месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по Северо-Западу.

Для анализа были взяты данные более чем 182 тыс. вакансий в Петербурге, также сведения 750 тыс. резюме петербуржцев.

Отмечается, что по сравнению с февралем, в марте работодатели стали менее активны. Публиковалось на 1% вакансий меньше. Однако стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом соответствующего месяца прирост вакантных мест составил 21%.

Известно, что средняя зарплата, которую предлагает работодатель петербуржцу почти не поменялась, около 55 тыс. рублей.

Что в прошлом, что в этом месяце лидером востребованных профессий является работа в сфере «Продаж». Более всего требуются сотрудники для розничной торговли, продавцы в магазины, менеджеры по работе с клиентами, консультанты.

Второе место занимает «ИТ, телеком» — 17% от всех вакансий. В Северной столице около 5 тыс. таких вакансий.

На третьем же месте — производственная сфера. В компании требуются операторы производственных линий и операторы станков, инженеры-технологи, энергетики, технологи, сервисные мастера.

Менее всего в Петербурге спрос на вакансии из сфер «Госслужба», «Добыча сырья» и «Страхование».

Заметим, что в марте соискательская активность в городе осталась на том же уровне, что и в феврале.

Самыми активными на рынке труда являются начинающие петербургские специалисты — студенты и выпускники. Они опубликовали 15% резюме от общего количества опубликовали именно они.

Интересно, то, что петербурженки все также активно размещают резюме в тех сферах, где мужчин обычно всегда было больше. Например сфера «Производства» ощутила на себе прирост резюме от женщин в марте на 65%.

Отмечается высокая конкуренция среди студентов, более 13 резюме на одну вакансию.

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