Forbes исключил Дурова из списка богатейших людей Дубая

Дуров - один из богатейших людей в России. Фото: https://vk.com/durov

Дуров - один из богатейших людей в России. Фото: https://vk.com/durov

Теперь основатель соцсети «Вконтакте» мессенджера Telegram числится в российском списке.

Журнал Forbes лишил основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова статуса одного из богатейших людей в ОАЭ, теперь он числится в российском списке миллиардеров. Об этом пишет РБК.

Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Раньше журнал называл его самым богатым жителем Дубая. Теперь в списке остались только четыре человека, а имя бизнесмена появилось в российском списке Forbes. Среди миллиардеров в России Дуров занимает девятое место, а в общемировом – 112-е.

Самым богатым человеком страны считается Алексей Мордашов — председатель совета директоров ПАО «Северсталь».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров рассказал о рекордном количестве скачиваний Telegram в мире в январе.