Forbes исключил Дурова из списка богатейших людей Дубая

Теперь основатель соцсети «Вконтакте» мессенджера Telegram числится в российском списке.
Журнал Forbes лишил основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова статуса одного из богатейших людей в ОАЭ, теперь он числится в российском списке миллиардеров. Об этом пишет РБК.
Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Раньше журнал называл его самым богатым жителем Дубая. Теперь в списке остались только четыре человека, а имя бизнесмена появилось в российском списке Forbes. Среди миллиардеров в России Дуров занимает девятое место, а в общемировом – 112-е.
Самым богатым человеком страны считается Алексей Мордашов — председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров рассказал о рекордном количестве скачиваний Telegram в мире в январе.