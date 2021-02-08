Дуров рассказал о рекордном количестве скачиваний Telegram в мире в январе

Telegram занял первое место в рейтинге самых популярных приложений по количеству скачиваний в январе 2021. Об этом рассказал создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, секрет популярности приложения заключается в последовательности при защите конфиденциальности пользователей и улучшении его качества. Он отметил в своем канале, что последние семь лет к приложению ежегодно присоединялись 40% пользователей.

Предприниматель подытожил, что верность ценностям важна в любом деле, потому что без целенаправленных усилий невозможно добиться успеха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров рассказал о новых возможностях Telegram.