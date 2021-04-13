Комитет упростил работу всем участникам закупок

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга разработал Методические рекомендации по осуществлению закупок жилых помещений на вторичном рынке у участников закупок – физических лиц. Соответствующее распоряжение Комитета вступило в силу с 1 апреля 2021 года.

Необходимость разработки Методических рекомендаций была вызвана отсутствием единой практики осуществления закупок квартир и интереса, проявленного физическими лицами к таким закупкам, сообщает Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

В соответствии с графиками закупок на прошлый финансовый год и плановый период нынешнего и 2022 годов Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга опубликовано 893 извещения на проведение закупок жилых помещений в госсобственность Санкт-Петербурга путем заключения договоров купли-продажи на общую сумму более 4 млрд рублей.

Из них не привели к заключению контрактов 828 закупок на общую сумму по НМЦК 3,8 млрд рублей. Необходимо отметить, что почти все закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие, то есть не было подано ни одной заявки на участие в закупке.

По итогам проведения закупок Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга заключено всего 65 контрактов на общую сумму 388 млн рублей.

В ходе проведенного Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга заседания Межрегиональной рабочей группы тоже были обозначены и обсуждались вопросы, связанные с осуществлением таких закупок.

Методические рекомендации будут полезны для ознакомления и учета в работе не только заказчикам Санкт-Петербурга, но и потенциальным участникам закупок. Их применение будет способствовать созданию единообразной практики осуществления закупок квартир, сделает процедуры таких закупок более открытыми и понятными для потенциальных участников, повысит их «закупочную грамотность.

Возникающие сложные вопросы и возможные нюансы осуществления таких закупок сейчас прорабатываются вместе с Жилищным Комитетом и Комитетом имущественных отношений на регулярных совещаниях под руководством вице-губернатора Бондаренко Н.Л. В дальнейшем Комитет планирует ознакомить участников Межрегиональной рабочей группы с результатами внедрения разработанного алгоритма работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рынок труда в Петербурге прибавил 21% вакантных мест.