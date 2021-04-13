На улице Матроса Железняка горит здание

В Северной столице на улице Матроса Железняка, 57 горит офис в жилом доме.

Сообщение о возгорании поступило в половине пятого дня. Из здания в Приморском районе эвакуировали 70 человек.

ГУ МЧС работает над тушением пожара. В 18-этажном здании горит второй этаж, сообщает ведомство. В огне 20 квадратных метров. Пожару присвоен 1 ранг.

В 17:33 прошла локализация, ликвидация открытого горения, отказ № 1 БИС. К тушению огня привлечено: 12 машин и 52 огнеборца. Сведений о пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на «Невской мануфактуре» в цифрах. Пламя охватило комплекс зданий и перебросилось на соседние постройки. К утру вымотавшиеся спасатели не успели завершить работы по проливке. После пожара уже возбудили уголовное дело и задержали двух человек. Травмы получили спасатели. Один погиб.