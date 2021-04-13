Пожар на «Невской мануфактуре» в цифрах: инфографика Gazeta.SPb

Петербург потряс своими масштабами пожар на текстильной фабрике «Невская мануфактура». Пламя охватило комплекс зданий и перебросилось на соседние постройки. К утру вымотавшиеся спасатели не успели завершить работы по проливке. После пожара уже возбудили уголовное дело и задержали двух человек.

Как писала Gazeta.SPb, пожар на «Невской мануфактуре» начался в понедельник, 12 апреля. Огонь так быстро распространялся по площади, что успел охватить 25 тысяч «квадратов». Локализовать его смогли только поздно вечером.

Пострадали не только постройки. Травмы получили несколько спасателей. Один погиб.

Жертвой огня стал 31-летний начальник пожарной части Илья Белицкий, одним из первых прибывшим на этот вызов. 24-летний Антон Соколов, его заместитель, сейчас находится в больнице, в крайне тяжелом состоянии. Молодого человека, как и его 31-летнего коллегу Бориса Старковского с 50% ожогов тела, ввели в медикаментозную кому. Еще двое, 36-летний Александр Нестеров и 29-летний Александр Перхин находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за отравления продуктами горения помощь также понадобилась 18-летней девушке.

По уголовному делу, которое возбудили следователи, уже задержали генерального директора предприятия и его заместителя.

Читайте, что еще известно о пожаре и смотрите фоторепортаж с места происшествия в материале Gazeta.SPb.