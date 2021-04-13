Продажи ювелирных изделий упали в Санкт-Петербурге

Продажи ювелирных изделий упали в Санкт-Петербурге
На Ленинградскую область приходится всего 5% всех продаж ювелирных украшений в России. Фото: pixabay.com

Объем продаж ювелирных изделий сократился на 31% в Петербурге. Об этом утверждают данные Росстата.

Первое место в таком рейтинге по продажам ювелирных украшений занял Санкт-Петербург в 2020 году. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 31%. В столице наоборот поднялась на 32%. На Ленинградскую область приходится всего 5% всех продаж ювелирных изделий в России, сообщает АБН.

Распределение выручки по регионам не изменилось по сравнению с 2019 годом. 11 субъектов остаются лидерами по продажам (доход 5 млрд рублей). Среди них Москва и Дагестан (60%). Общий объем равен 241,5 млрд рублей по итогам 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург вновь в группе лидеров по уровню открытости бюджетных данных. Северная столица 2 раз подтверждает свой высокий статус.

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