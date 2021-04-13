Петербург вновь в группе лидеров по уровню открытости бюджетных данных

С 2016 года Петербург усилил работу по повышению прозрачности бюджетных данных. Фото: pixabay.com

С 2016 года Петербург усилил работу по повышению прозрачности бюджетных данных. Фото: pixabay.com

Северная столица вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных по результатам 2020 года. Каждый год такой рейтинг составляет Научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ, сообщает Комитет финансов Санкт-Петербурга.

Петербург 2 раз подтверждает свой высокий статус. С 2016 года Петербург повысил уровень прозрачности финансовых данных и уже в 2017 году из «средней» группы перешёл в группу с «высоким уровнем» открытости бюджета. За позапрошлый год Петербург тоже попал в число регионов-лидеров.

Требования к открытости бюджета повышаются каждый год. Многим регионам получилось улучшить показатели, так за прошлый год в группе с высоким уровнем открытости финансовых данных более 50 регионов. В числе со средним уровнем — 17. В группе с низким — 16 регионов.

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