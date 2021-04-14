В Петербурге госпитализирован 5-летний ребенок: он упал с третьего этажа

Мальчик находился на лестничной клетке без родителей.

В Невском районе госпитализировали пятилетнего ребенка, который упал с третьего этажа. Об этом Gazeta.SPb сообщили сегодня, 14 апреля, в правоохранительных органах.

Все случилось в доме на улице Кибальчича. Там мальчик без надзора родителей оказался на лестничной клетке – он перевалился через перила и упал вниз.

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали множество травм: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, гематома левого надбровья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сертолово ребенок провалился под лед, вылез и застрял на льдине.