ЗакС утвердил закон о кадетском образовании в Петербурге

В Петербурге кадеты и суворовцы посоревнуются в IT-дисциплинах. Фото: пресс-служба ЗВО
Новый закон должен предоставить кадетам трудоустройство. Фото: пресс-служба ЗВО

Сегодня депутаты Северной столицы на заседании поддержали в окончательном чтении законопроект о кадетском образовании. Суть в том, чтобы призвать регламентировать управление таким образованием.

Закон устанавливает, что кадетское образование — это обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, совмещённым с общеразвивающими доппрограммами. Задача таких программ — подготовка кадетов к муниципальной и госслужбе, в том числе и военной.

В законе есть положения о лицензировании обучения, разработке методрекомендаций, техбазе, зарплаты педагогов, установлении правил приема кадетов, материальном обеспечении.

По идеи, новый закон должен предоставить преподавателям соцгарантии, а кадетам — трудоустройство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском ЗакСе в третьем чтении рассмотрят законопроект о кадетском образовании.

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