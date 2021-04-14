ЗакС утвердил закон о кадетском образовании в Петербурге

Сегодня депутаты Северной столицы на заседании поддержали в окончательном чтении законопроект о кадетском образовании. Суть в том, чтобы призвать регламентировать управление таким образованием.

Закон устанавливает, что кадетское образование — это обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, совмещённым с общеразвивающими доппрограммами. Задача таких программ — подготовка кадетов к муниципальной и госслужбе, в том числе и военной.

В законе есть положения о лицензировании обучения, разработке методрекомендаций, техбазе, зарплаты педагогов, установлении правил приема кадетов, материальном обеспечении.

По идеи, новый закон должен предоставить преподавателям соцгарантии, а кадетам — трудоустройство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском ЗакСе в третьем чтении рассмотрят законопроект о кадетском образовании.