Гендиректором «Метростроя» назначили Ивана Каргина

В январе его назначили исполняющим обязанности генерального директора.

Генеральным директором «Метростроя» назначен Иван Каргин, который с 3 февраля 2021 года занял должность исполняющего обязанности гендиректора компании.

Напоминаем, что в январе 2021 года Каргин занял пост и.о. гендиректора в «Метрострое». Ожидалось, что общее собрание акционеров компании состоится в середине марта, на котором планировали выбрать нового гендиректора.

Иван Каргин — выпускник юрфака СПбГУ, с 2013 года занимал пост заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). До этого работал в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, а также в Комитете финансового контроля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Метрострой» рассказал о ходе строительства новых станций в Петербурге.