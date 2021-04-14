Гендиректором «Метростроя» назначили Ивана Каргина

Гендиректором «Метростроя» назначили Ивана Каргина
Каргин занял должность гендиректора "Метростроя". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В январе его назначили исполняющим обязанности генерального директора.

Генеральным директором «Метростроя» назначен Иван Каргин, который с 3 февраля 2021 года занял должность исполняющего обязанности гендиректора компании.

Напоминаем, что в январе 2021 года Каргин занял пост и.о. гендиректора в «Метрострое». Ожидалось, что общее собрание акционеров компании состоится в середине марта, на котором планировали выбрать нового гендиректора.

Иван Каргин — выпускник юрфака СПбГУ, с 2013 года занимал пост заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). До этого работал в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, а также в Комитете финансового контроля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Метрострой» рассказал о ходе строительства новых станций в Петербурге.

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Гендиректором «Метростроя» назначили Ивана Каргина