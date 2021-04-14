Количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%

Количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%
В прошлом году благодаря налоговикам в бюджет Петербурга поступило 13,5 миллиарда рублей. Фото: pixabay

Сегодня стало известно, что количество выездных проверок управления Федеральной налоговой службы по Северной столице в прошлом году стало меньше на 32%, сообщает руководитель надзорного ведомства Александр Гнедых.

По его словам, сокращения произошли из-за моратория на их проведение в связи с коронавирусом и благодаря политике ФНС по уменьшению контрольных мероприятий.

В этом году проверили 1 налогоплательщика из 3 тысяч (они уточняют свои обязательства сами).

В прошлом году благодаря налоговикам в бюджет Петербурга поступило 13,5 миллиарда рублей.

Ранее, сегодня на заседании городского ЗакСа стало известно, что в прошлом году в Северной столице самозанятами становились водители, люди, работающие с рекламой и собственники, сдающие квартиры. Такая система налогообложения хороша своей простотой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС утвердил закон о кадетском образовании в Петербурге.

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