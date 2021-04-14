Иван Каргин: что известно о новом генеральном директоре «Метростроя»

В среду, 14 апреля, в Санкт-Петербурге на повторном общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» избрали генерального директора компании.

На этот пост назначили Ивана Каргина, ранее занимавшего должность временно исполняющего обязанности гендиректора. Руководитель «Метростроя» приступит к работе в новом амплуа уже в четверг, 15 апреля. Видимо, перемены грядут и в верхушке компании: по информации пресс-службы, кроме избрания гендира акционеры формируют новый состав топ-менеджмента.

Также на данный момент специалисты проводят «общесторонний аудит» «Метростроя», чтобы определить возможности привлечения заемных средств и сократить долговую нагрузку. Также юристы организации активно отстаивают её на судебных заседаниях — претензии к «Метрострою» копились долгое время. Компания задолжала около 19 млрд рублей кредиторам, из них примерно 6 млрд признаны судом.

Напомним, что Иван Каргин управлял компанией на посту врио гендиректора с 3 февраля 2021 года, на эту должность его также избрали акционеры в конце января 2021-го. Сегодняшнее собрание названо «повторным», поскольку на предыдущее заседание не явилось достаточное число участников. К 14 апреля кворум понизили, так что решение о назначении гендира все-таки приняли.

До перехода в «Метрострой» Каргин, как и его предшественник Сергей Харлашкин, работал в Смольном. В городскую администрацию Каргин попал в 2007 году, в течение трех лет занимая должность главного специалиста-юрисконсульта в комитете экономического развития. В 2010-м его назначили начальником отдела правового обеспечения комитета финансового контроля, а с 2013 до 2021 года Каргин был заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ), который в тот момент возглавлял Харлашкин.

Кроме того, с 2013 года Каргин на постоянной основе состоял в совете директоров ОАО «Метрострой» и занимался вопросами развития метрополитена Северной столицы.