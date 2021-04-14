В Петербурге в 2021 году из-за весенних каникул стали чаще пропадать дети

В Северной столице с наступлением этого года стали больше пропадать дети. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что неравнодушные активисты поискового отряда «Лиза Алерт» в марте этого года обработали гораздо большее количество заявок, нежели в прошлом — 225. Так, 161 ребенка нашли живым.

На данный момент не найдено 12 жителей Петербурга и Ленинградской области.

Инструктор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объяснила, что рост числа пропавших напрямую связан с весенними каникулами в школах. Так, дети либо раньше положенного времени перестали ходить в школу, или же вообще не успели выйти с каникул.

Кроме этого не стоит забывать, что впереди экзамены. К весне дети окончательно устают от школы и отправляются «в свободное плавание», чтобы, по их мнению, уйти от ненужных и отягощающих забот.

Несмотря на безумные поступки подростков, доля пропавших детей составляет примерно одну десятую часть. Потому как еще чаще пропадают взрослые.

Напомним, что подростки, которых уходят из дома, чаще всего оказываются у друзей, в торговых центрах. А если им некуда пойти, то просто гуляют по улицам города.

Сотрудники «Лиза Алерт» говорят что следует задействовать всех близких и знакомых, обратиться в полицию и звонить в поисковые организации.

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