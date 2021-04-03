Пятилетний ребенок погиб из-за атаки украинского беспилотника в Донецке

Украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на территории Донецкой народной республики. В результате удара погиб пятилетний ребенок.

Как сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале, Украинские силовики сбросили взрывное устройство с беспилотника на один из населенных пунктов на территории ДНР. Под удар попали два мирных жителя, которые были во дворе.

Жертвой обстрела стал пятилетний ребенок. Еще один человек пострадал — 67-летнюю женщину доставили больницу с ранениями различной тяжести. Потерпевшей оказали всю необходимую медпомощь.

Представитель Народной милиции ДНР рассказал журналистам, что удар украинских вооруженных сил пришелся на населенный пункт Александровское.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинские власти отказались полностью соблюдать прекращение огня в Донбассе.