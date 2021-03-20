Украинские власти отказались полностью соблюдать прекращение огня в Донбассе

На последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» Украина заявила, что отказывается полностью прекратить огонь в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Козак направил коллегам «нормандской четверки» письмо по итогам заседания.

В документе отмечается намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был постоянным и в полном объеме.

Козак имеет ввиду договоренности о прекращении огня, согласованные летом 2020 года.

В этой договоренности есть пункт о том, что ответный огонь при наступлении возможен только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и вместе с тем невозможностью урегулировать конфликт мирно.

Именно с этим пунктом не согласна Украина.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики «возвращения» Крыма.