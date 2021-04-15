«Сент-Луис» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ. Тарасенко отметился голевой передачей

«Колорадо» в гостях обыграл «Сент-Луис» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» и завершился победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Пьерр Белльмар, Джейти Компер, Микко Рантанен, Брэндон Саад. У проигравших заброшенными шайбами отметились Винс Данн и Майк Хоффман.

Российский нападающий Владимир Тарасенко, выступающий за «Сент-Луис», отметился голевой передачей, набрав 11 очков в 18 матчах текущего сезона.

«Сент-Луис» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона с 44 очками. «Колорадо» лидирует, имея в своем активе 64 очка.

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