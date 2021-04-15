В Петербурге разыскивают пропавшего воспитанника детского дома

Восьмиклассник находится на учете в психоневрологическом диспансере.

В Санкт-Петербурге разыскивают воспитанника детского дома. Как стало известно Gazeta.SPb, восьмиклассник ушел непонятно куда днем 14 апреля, после чего о его местонахождении информация не поступала. Он не выходит на связь, поэтому пришлось обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Парень неоднократно уходил из детского дома, но до этого всегда благополучно находился. Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, пропавшего в марте, нашли мертвым на берегу Охты.