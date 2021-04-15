В Невском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата 

В Невском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата 
Он начал стрелять в воздух из своего травматического пистолета после перепалки с таксистом. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию поступило сообщение от 37-летнего таксиста о том, что у д. 14 пр. Пятилеток стреляет мужчина. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали стрелявшего. Им оказался 37-летний житель Невского района.

Установлено, что он начал стрелять в воздух из своего травматического пистолета после перепалки с таксистом. Тот отказался его везти. Пострадавших нет. Стрелявший мужчина был доставлен на медосвидетельствование, которое установило наличие алкогольного опьянения.

После этого стрелок был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти спустя 25 лет задержали исполнителя жестокого убийства лектора.

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